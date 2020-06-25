New York'taki Diyanet camisinde Türklere ücretsiz antikor testi
ABD’nin New York kentindeki Diyanete bağlı Türk camisinde Türk vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle antikor testi yapıldı.
New York
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen programda, Türk toplumu üyeleri ücretsiz antikor testi yapma imkanı buldu.
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Queens bölgesindeki Sunnyside Mimar Sinan Camisi'nde yapılan test işlemleri sırasında New York Başkonsolos Vekili Emre Manav, New York Diyanet Ataşesi Sinan Dedeler, TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu da hazır bulundu.
Manav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “New York’ta açılımla birlikte ibadethanelerde antikor testinin yapılmasına izin verilmesi üzerine biz de kendi toplumumuza bu hizmeti verebileceğimizi düşündük.” dedi.
TASC ile Sunnyside Cami Yönetim Kurulu'nda görev yapan Burak Firik de New York bölgesinde ilk defa Türk toplumuna yönelik antikor testi yapıldığını, Türk ve Müslüman toplumundan yaklaşık 50 kişiye test yaptıklarını belirtti.
Yetkililer, talep olması halinde Türk toplumuna hizmet veren diğer cami ve merkezlerde de testlere devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.