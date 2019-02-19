New York'ta Trump'a 'ulusal acil durum' protestosu

Fotoğraf: AA/Atılgan Özdil

NEW YORK

New York'ta Union Square meydanında toplanan yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal acil durum" kararını protesto etti.

Trump'ın göçmen politikasına tepki gösteren protestocular, "Mülteci ve sığınmacılarla yan yanayız", "Ulusal acil durum, Beyaz Saray'ın içinden çıkıyor" ve "Trump'ın sahte krizini reddediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Zaman zaman şarkılar ve müzik eşliğinde devam eden protestoda, Trump'ın görevinden azledilmesi çağrıları da yapıldı.

New York polisi, gösterinin yapıldığı alanda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericilerin arasına girmeye çalışan Trump yanlısı bir kişi ile polis arasında kısa süreli tartışma çıktı. Polis, söz konusu kişiyi alandan uzaklaştırdı.

Beyaz Saray önünde protesto

ABD Başkanı Trump'ın "ulusal acil durum" kararı, Beyaz Saray önünde de protesto edildi.

İnsan hakları kuruluşu "MoveOn" ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen protestoya, ABD'nin çeşitli eyaletlerinden çok sayıda aktivist katıldı.

Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle "ulusal acil durum" ilan etmesini "gücü kötüye kullanmak ve ABD Kongresini hiçe saymak" olarak tanımlayan protestocular, alınan karara tepkilerini duyurmak için Beyaz Saray önüne geldiklerini ifade etti.

Göstericiler, ellerinde Trump maskotlarının yanı sıra "Duvar'a hayır, Trump'a hayır", "Duvarı Trump'ın etrafına örün, bizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Trump duvarda ısrarcı

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

Muhabir: Dildar Baykan, Safvan Allahverdi