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Dünya

New York'ta suç oranları 2021'e göre yüzde 60 arttı

ABD'nin New York şehrinde, 2021'in aynı dönemine kıyasla geçen hafta suç oranlarının yüzde 60 arttığı belirtildi.

Islam Doğru   | 09.02.2022
New York'ta suç oranları 2021'e göre yüzde 60 arttı

New York

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından açıklanan verilerde, ülkenin en popüler şehirlerinden biri olan New York'ta suç oranlarının yükseldiğine dikkat çekildi.

Geçen yıla kıyasla şehir genelinde suç oranlarının yüzde 60 arttığına vurgu yapılarak, en fazla işlenen suçun ise yüzde 116 artışla araç hırsızlığı olduğuna dikkat çekildi.

Araç hırsızlığını yüzde 93 ile büyük hırsızlıklar, yüzde 89 ile transit suçlar ve yüzde 67 ile de tecavüz suçlarının izlediği kaydedildi.

New York Post'a konuşan bir polis memuru, "Kışın eksi derece hava sıcaklıkları bile suçluları önleyemiyor. Havalar ısındıkça suç oranları daha da artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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