Euro
7.77
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,798.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'ta ilk kez Müslüman bir polis bölge amirliğine atandı

ABD’de Müslüman bir polis, New York Polis Departmanı bölge amirliği görevine getirildi.

İslam Doğru   | 10.07.2020
New York'ta ilk kez Müslüman bir polis bölge amirliğine atandı

New York

ABD’nin New York şehrinde ilk defa Müslüman bir polis, New York Polis Departmanı (NYPD) bölge amirliği görevine getirildi.

Aynı zamanda New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı olan Pakistan kökenli Başkomiser Adeel Rana, NYPD 84 Bölge Amirliği görevine atandı.

Rana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu toplumumuz, gençlerimiz ve Batı ülkelerinde İslam’ın pozitif imajını öne çıkarmak adına mücadele edenler için gurur verici bir olay.” dedi.

Yeni görevinde Müslüman toplumu en iyi şekilde temsil etmek ve herkese iyi bir rol modeli olmak için elinden geleni yapacağını kaydeden Rana, ''Umarım bizden sonra gelen yeni nesiller için bir dönüm noktası olur.'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 403'e çıktı
Namibya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 945 kişi hayatını kaybetti
Endonezya Kovid-19 salgınını kontrol etmekte zorlanıyor

Benzer haberler

New York'ta ilk kez Müslüman bir polis bölge amirliğine atandı

New York'ta ilk kez Müslüman bir polis bölge amirliğine atandı