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Dünya

Trump yönetimi Detroit, Cleveland ve Milwaukee'ye de federal güvenlik güçleri gönderiyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, suçla mücadele için Detroit, Cleveland ve Milwaukee kentlerine federal güvenlik güçlerini göndereceklerini duyurdu.

Dildar Baykan   | 29.07.2020
Trump yönetimi Detroit, Cleveland ve Milwaukee'ye de federal güvenlik güçleri gönderiyor

Washington

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu ay başında kentlerdeki federal suçlarla mücadele için başlatılan "Legend (Efsane)" isimli operasyonun 3 kente daha genişletildiği bildirildi.

Detroit, Cleveland ve Milwaukee'de şiddet içerikli suç oranlarının arttığına işaret edilen açıklamada, Detroit'e 45, Cleveland ve Milwaukee'ye de 25'şer federal güvenlik gücü gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve diğer kurumlardan seçilen görevlilerin, yerel ve eyalet yetkilileri ile suç soruşturmaları yapacağı kaydedildi.

Federal yetkililer Portland'den ayrılıyor

Öte yandan son günlerde şiddet olaylarına dönüşen ırkçılık ve polis karşıtı gösterilere müdahale için Oregon eyaletine bağlı Portland kentine gönderilen federal görevlilerin geri çekileceği bildirildi.

Oregon Valisi Kate Brown, yaptığı açıklamada, "Portland'daki federal güvenlik güçleri kademeli olarak geri çekilecek." ifadesini kullandı.

İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten sürdüren Chad Wolf da yaptığı açıklamada, son 24 saattir eyalet yetkilileriyle konuyu görüştüklerini, federal güçlerin çekilmesiyle kentteki Oregon Polis Teşkilatı varlığının artırılacağını kaydetti.

Wolf, "Yerel ve eyalet güvenlik güçleri, Portland'da malların ve özellikle son günlerde protestocuların hedefi olan federal mülklerin etrafındaki sokakların güvenliğini sağlamaya başlayacak." dedi.

"Efsane Operasyonu"

ABD Adalet Bakanlığı, suçla mücadele için 8 Temmuz'da Kansas'ta "Efsane Operasyonunu" başlatmıştı.

Operasyon, 22 Temmuz'da Chicago ve Albuquerque'ye genişletilmişti.

Trump, büyük şehirlerdeki suç oranlarından Demokrat vali ve belediye başkanlarının yeterince önlem almamasını sorumlu tutuyor.

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