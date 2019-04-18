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Dünya

New York Uluslararası Otomobil Fuarı başlıyor

Dünya otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı yarın kapılarını 119. kez ziyaretçilere açacak.

İslam Doğru   | 18.04.2019
New York Uluslararası Otomobil Fuarı başlıyor

New York

ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 19-28 Nisan tarihlerinde gezilebilecek New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.

New York Uluslararası Otomobil Fuarı

Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası New York Otomobil Fuarı kapılarını 119'uncu kez açtı. Fuarda 2020 Porsche 911 Speedster modeli de sergilendi. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı ) 

Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıkacağı fuarda, bu sene de elektrikli otomobillerin ve SUV araçların fuarın gözdesi olacağı belirtildi.

Geçen yıl ABD piyasasında en popüler otomobil olan Toyota RAV 4’un yanısıra bu yıl fuarda Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'lerin de görücüye çıkacağı ifade edildi. 

Yılın arabası ödülü Jaguar’a

Jaguar I-Pace elektrikli SUV, New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda verilen Dünya Otomobil Ödülleri'ni topladı.

Jaguar’ın ilk elektrikli aracı en iyi tasarım, en iyi yeşil araba ödülü ve en iyi kapsamlı araç ödülünü aldı.

Jaguar Tasarım Direktörü Lan Callum, Javit Center’daki ödül töreninde, “Bu işte geçirdiğim 40 yılımda, bu benim Oscar anım oldu.” ifadesini kullandı.

Diğer kazananlar arasında en iyi kentsel otomobil için Suzuki Jimny, performans otomobilleri kategorisinde McLaren 720s ve lüks kategorisinde Audi A7 bulunuyor.

Dünyaca ünlü otomotiv firmalarının yeni modellerinin tanıtılacağı New York Uluslarası Otomobil Fuarı'nda, bine yakın otomobil ve kamyonet 10 gün boyunca otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

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