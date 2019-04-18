Botsvana'da nadir rastlanan mavi elmas bulundu
Bostvana'da şu ana kadar ülkede keşfedilen en büyük mavi elmas çıkarıldı. Dünyada nadir görülen 20 karatlık elmasa "Okavango Mavisi" adı verildi.
Dakar
Güney Afrika ülkesi Botsvana'da devlete ait Okavango Elmas Şirketinin, ülkede şu ana kadar keşfedilen en büyük mavi elması çıkardığı bildirildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Orapa madeninde, 20 karatlık bir mavi elmas bulunduğu ve parlatılan elmasa "Okavango Mavisi" adı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, dünyada nadir görülen mavi elmaslardan, Botsvana'da daha önce bu büyüklük ve parlaklıkta bulunmadığı belirtildi.
Yıl sonuna kadar satılması bekleniyor
Okavango Mavisi'nin yıl sonuna kadar satılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.