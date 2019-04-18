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Dünya

ABD'nin ünlü katedralinde saldırı paniği

ABD'nin New York kentinin meşhur St. Patrick's Katedrali'ne iki benzin bidonuyla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüpheli gözaltına alındı.

Dildar Baykan   | 18.04.2019
ABD'nin ünlü katedralinde saldırı paniği

New York

New York polisi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Manhattan 5. Cadde'deki St. Patrick's Katedrali'nde bir "olaya" müdahale ettiklerini duyurdu. 

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, bir emniyet yetkilisi, kiliseye elinde benzin dolu iki bidonla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şüphelinin New Jersey'de ikamet eden 37 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Olayın Notre Dame yangınından ardından yaşanması dikkati çekti

Olayın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve yapıya büyük hasar veren yangının ardından yaşanması dikkati çekti.

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