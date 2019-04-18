ABD'nin ünlü katedralinde saldırı paniği
ABD'nin New York kentinin meşhur St. Patrick's Katedrali'ne iki benzin bidonuyla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüpheli gözaltına alındı.
New York
New York polisi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Manhattan 5. Cadde'deki St. Patrick's Katedrali'nde bir "olaya" müdahale ettiklerini duyurdu.
Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, bir emniyet yetkilisi, kiliseye elinde benzin dolu iki bidonla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Şüphelinin New Jersey'de ikamet eden 37 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.
Olayın Notre Dame yangınından ardından yaşanması dikkati çekti
Olayın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve yapıya büyük hasar veren yangının ardından yaşanması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.