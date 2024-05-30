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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti.

Mehmet Tosun, Merve Yıldızalp  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi

Ankara

Fuar alanındaki stantları dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Bazı savunma sanayii ürünlerine imzasına atan Erdoğan'a standlarda hediye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

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