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Dünya

Netanyahu'dan 'ilhak' planının uygulanmasının gecikeceği sinyali

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" edilmesi planının gecikeceği sinyalini verdi.

Mustafa Deveci   | 30.06.2020
Netanyahu'dan 'ilhak' planının uygulanmasının gecikeceği sinyali

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhak" planını görüştü. 

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Netanyahu, Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail arasında "ilhak" planına ilişkin görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceğini belirtti.

Bu açıklamayla Netanyahu, 1 Temmuz'dan itibaren uygulamayı hedeflediği "ilhak" planında gecikme yaşanacağının sinyalini verdi.

Netanyahu, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmak isterken, ABD'nin planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istediği belirtiliyor.

Netanyahu ile Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, ABD yönetiminin onayını alması halinde İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

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