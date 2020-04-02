Netanyahu yeniden karantinaya girecek
İsrail Başbakanı Netanyahu, Sağlık Bakanı Litzman'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yeniden karantinaya girecek.
Kudüs
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İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinin dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması İsrail yönetiminden üst düzey isimlerin karantina kararı almasına sebep oldu.
Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çarşamba gününe kadar Batı Kudüs'teki Başbakanlık Konutunda kalacağı ve çalışmalarını buradan yürüteceği belirtildi.
Netanyahu'nun yanı sıra İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen, İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat ve Sağlık Bakanlığından üst düzey bazı yetkililer de karantinaya gireceklerini duyurdu.
Danışmanı Rivka Paluch'ta Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle Netanyahu, salı günü karantinaya girmiş ancak İsrail Başbakanı'nın Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.
Sağlık Bakanlığından bu sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, Litzman ile eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.
İsrail'de 6 bin 211 Kovid-19 vakası görülürken, 31 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.