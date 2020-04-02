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Dünya, Libya

Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan kamyonları vurdu

BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında yer alan milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonu vurdu.

Aydoğan Kalabalık   | 02.04.2020
Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan kamyonları vurdu

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında yer alan milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonu vurdu.

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beni Velid kentinin güneyinde Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonun hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu kamyonlarda son iki aydır başkent Trablus'un güneyine düzenlenen saldırılarda kullanılan Grad füzelerinin yanı sıra otomatik silah ve mermilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, kamyonlardaki tüm mühimmatların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

UMH'ye bağlı askeri birliklerin 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu sonrası Hafter milislerinin tamamına yakını Trablus’un güneyindeki mevzilerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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