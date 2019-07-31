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Dünya

Netanyahu: Yahudi yerleşim birimleri sonsuza kadar kalacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin sonsuza kadar kalacağını söyledi.

Esat Fırat   | 31.07.2019
Netanyahu: Yahudi yerleşim birimleri sonsuza kadar kalacak

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu Batı Şeria'daki Efrat Yahudi yerleşim birimini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını belirterek, "Buradan (Batı Şeria) tek bir Yahudi yerleşim birimi kaldırılmayacak ve tek bir yerleşimci çıkarılmayacak. Yerleşim birimlerinin boşaltılması işi bitmiştir. Burada yaptığımız Yahudi yerleşim birimleri sonsuza kadar kalacaktır." dedi.

Netanyahu'nun bu açıklamalarının, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme planını onaylamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Başbakan Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 2005'te abluka altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki 25 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini boşaltmasını "hata" olarak niteleyerek, "İnsanları yerinden etmiyoruz. Bu aptallığa bir son verdik. Hepiniz 2005'te Gazze'de 21, Batı Şeria'da 4 yerleşim birimini boşalttığımızda neler olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın "İsrail'e ait olduğunu" iddia eden Netanyahu, "Burası bizim toprağımız ve burayı inşa etmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir diplomatik planda buradaki tek bir yerleşim biriminin boşaltılmasına veya bir yerleşimcinin yerinden edilmesine izin vermeyeceğim." diye konuşmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme kararı almıştı.

Tel Aviv yönetimi, son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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