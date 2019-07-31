Euro
6.17
Dolar
5.53
BIST 100
102,101.80
Altın
1,431.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Denizde mahsur kalan teknedeki 15 Etiyopyalı göçmen öldü

Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan teknedeki 90'ın üzerindeki Etiyopyalı düzensiz göçmenden 15'inin açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Tufan Aktaş   | 31.07.2019
Denizde mahsur kalan teknedeki 15 Etiyopyalı göçmen öldü

Addis Ababa

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti’den Yemen’e geçmeye çalışırken denizin ortasında 1 hafta mahsur kalan teknedeki 90’ın üzerindeki Etiyopyalı düzensiz göçmenden 15’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IOM Yemen’den yapılan açıklamada, Cibuti’den hareket eden ve onlarca düzensiz göçmeni taşıyan teknenin arızalanması nedeniyle bir hafta boyunca denizin ortasında mahsur kaldığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, günlerce aç ve susuz kalan bazı düzensiz göçmenlerin gemide hayatını kaybettiği, bazılarının boğulduğu, Aden’e ulaşabilenlerden bazılarının ise kaldırıldıkları sağlık tesislerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Teknedeki 90'ın üzerindeki düzensiz göçmenden 15'inin öldüğü kaydedildi.

Yemen, devam eden iç savaşa rağmen başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu

Benzer haberler

Denizde mahsur kalan teknedeki 15 Etiyopyalı göçmen öldü

Denizde mahsur kalan teknedeki 15 Etiyopyalı göçmen öldü

Etiyopya'da 12 saatte yaklaşık 350 milyon fidan dikildi

Düzensiz göçmenlerin 'umuda yolculukları' yarım kaldı

Etiyopya'da Alman kimliğine bürünen FETÖ yeni okul açıyor

Etiyopya'da Alman kimliğine bürünen FETÖ yeni okul açıyor
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Etiyopya ve Eritreli liderlerden 'barış sürecek' mesajı

Etiyopya ve Eritreli liderlerden 'barış sürecek' mesajı