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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "kesin zafer" peşinde olduğunu söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de Hamas'a karşı kazanılacak kesin bir zafer sonrasında "yeni tarihi barış anlaşmaları yapılacağını" iddia etti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "kesin zafer" peşinde olduğunu söyledi

Quds

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "kesin zafer" peşinde olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisine göre Kudüs'ün batısındaki Latrun bölgesinde askerlerle buluşan Başbakan Netanyahu burada açıklamalarda bulundu.

Başbakan Netanyahu askerlere hitaben "Savaş ruhunuzdan gerçekten etkilendim." diyerek, komutanlarla görüştüğünü söyledi.

Netanyahu, "Birkaç gün önce komutanlarınıza söyledim. Üzerinde iki kelime olan bir şapka aldım: Kesin zafer. Bu bizim siyasetimizin özüdür. Hamas'a karşı kesin zafer." ifadelerini kullandı.

İsrail'in güvenliği için "kesin zaferin hayati öneme sahip olduğunu" savunan Netanyahu, bu şekilde "yeni tarihi barış anlaşmaları yapılacağını" ileri sürdü.

Netanyahu, "Kesin zafer İran, Hizbullah, Husiler ve elbette Hamas dahil şer eksenine karşı ölümcül bir darbe olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 478 Filistinli öldürüldü, 66 bin 835 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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