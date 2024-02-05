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Dünya

BM: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini bildirdi.

Şerife Çetin  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
BM: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceğiz

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dahil olacak mı" sorusu üzerine Dujarric, ikili ziyarete dahil olmadıklarını kaydetti.

Dujarric, "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söylemişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.

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