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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Hamas'ın esir takasını askıya aldığını duyurması üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor

İsrail'in ateşkesi ihlal eden uygulamaları gerekçesiyle Hamas'ın bu hafta sonu yapılacak karşılıklı esir takasını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıklaması üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik istişareleri yaptığı bildirildi.

Enes Canlı  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Netanyahu, Hamas'ın esir takasını askıya aldığını duyurması üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik teşkilatının üst düzey temsilcileriyle istişare gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ve 6 Mart'ta göreve başlayacak bir sonraki Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir'in de istişarelere katıldığı kaydedildi.

İsrail'de ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerini ele alacak güvenlik kabinesinin de salı akşamından sabah saatlerine çekildiği aktarıldı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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