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Dünya

Netanyahu: BAE ve Bahreyn ile normalleşme ekonomimize milyarları pompalayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde yapılan normalleşme anlaşmalarından dolayı İsrail'e milyarların akacağını söyledi.

Ibrahim Ramadan,Hamdi Yıldız   | 14.09.2020
Netanyahu: BAE ve Bahreyn ile normalleşme ekonomimize milyarları pompalayacak

Kudüs

Normalleşme anlaşmasının imza töreni için Tel Aviv'den Washington'a seyahati öncesinde basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yapılacak barış anlaşması İsrail ekonomisine milyarları pompalayacak." dedi. 

Bir ay içinde iki barış anlaşmasına ulaştıklarını kaydeden Netanyahu, bunun yeni çağ olduğunu belirterek, "Barış karşılığında barışı gerçekleştirmek için yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın diplomatik barışla ekonomik barışı birleştireceği, yatırım, iş birliği ve ortak projelerle milyarların ülkeye pompalanacağı belirtildi.

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