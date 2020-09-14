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Dünya

Lübnan'da silahlı saldırıya uğrayan askerlerden 3'ü öldü, 1'i ağır yaralandı

Lübnan'ın kuzeyindeki kentinde silahlı saldırıya uğrayan askerlerden 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.

Mahmut Geldi   | 14.09.2020
Lübnan'da silahlı saldırıya uğrayan askerlerden 3'ü öldü, 1'i ağır yaralandı

Beyrut

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Trablusşam'ın Beddavi bölgesinde yer alan bir suçlunun evine baskın yapan askerlerin silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

El bombasının da kullanıldığı saldırı sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği ve 1'inin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için başlatılan operasyonun sürdüğüne işaret edildi.

Yasa dışı bireysel silahların yaygın olduğu Lübnan'ın farklı bölgelerinde zaman zaman can kayıplarına neden olan çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin güneyinde 27 Ağustos'ta aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmak isteyen gençler ile bölge sakinleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Başkent Beyrut'ta 7 Eylül'de çıkan silahlı çatışmada da 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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