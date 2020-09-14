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Dünya

Endonezya'da sel nedeniyle 1469 ev sular altında kaldı

Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde sel nedeniyle 1469 ev sular altında kaldı.

Mahmut Atanur   | 14.09.2020
Endonezya'da sel nedeniyle 1469 ev sular altında kaldı

Cakarta

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi’nin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Melawi bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Yetkililer, 1469 evi su bastığı bölge genelinde toplamda 5 bin 369 kişinin selden olumsuz etkilendiğini belirterek, sel felaketinde şu ana kadar bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Evleri zarar gören en az 70 ailenin tahliye edildiği bölgede, sel sonrası temizlik ve onarım çalışmalarına başlandı.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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