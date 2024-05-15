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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı

ABD televizyonu CNBC'ye konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırılarıyla ilgili "gerekeni yapacaklarını" söyledi.

Mücahit Oktay  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı

New York

İsrail'de gerçekleşen röportajın bant yayınında Netanyahu, ABD'nin dillendirdiği endişelere rağmen İsrail'in, Refah'taki saldırısına devam edeceği mesajını verdi.

Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapmak zorundayız." dedi.

ABD ile Refah konusunda "anlaşmazlık yaşandığını" kabul eden Netanyahu, ABD hükümetinin desteğini önemsediğini belirterek, "Bazen hayatta kalman ve geleceğini garanti altına alman için gerekeni yapman lazımdır." diye konuştu.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın bir dönem İsrail'e silah ambargosu uyguladığını ve ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın "İsrail'in bağımsızlığını desteklemediğini" hatırlattı.

"Kazanmak zorundayız, başka seçeneğimiz yok." diyen Netanyahu, "Ama biliyorsunuz ilk başbakanımız (David) Ben-Gurion, Amerikan muhalefetine rağmen İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, uluslararası mahkemelerde kendisine açılan davalarla ilgili soruya ise, hedefin "kendisi değil İsrail devleti" olduğunu söyledi.

Netanyahu, süreç sonunda iki devletli bir çözümün ancak, "Hamas'ın dahil olmadığı bir sivil yönetim" ile ve genel güvenliğin "İsrail'e devredilmesiyle" mümkün olacağını savundu.


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