ABD’nin New Mexico eyaletinde bir yargıç, sosyal medya şirketi Meta’yı, çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

ABD'de çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle Meta'ya 567 milyon dolar ceza ABD’nin New Mexico eyaletinde bir yargıç, sosyal medya şirketi Meta’yı, çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

CNN'in haberine göre, eyalet yargıcı, söz konusu kararı, Meta'nın çocukları korumada yetersiz kaldığı ve "kamusal rahatsızlık" yarattığı gerekçesiyle açılan davada verdi.

Yargıç, krizdeki sorumluluğu nedeniyle Meta'nın, çocukların ruh sağlığı fonuna 567 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Karar kapsamında şirket ayrıca, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını ve bu hesaplardan toplanan tüm kişisel verileri silmekle yükümlü kılındı.

Öte yandan, karara göre, New Mexico'daki genç kullanıcıların hesapları varsayılan olarak "gizli" ayarlanacak. Ayrıca Meta, okul döneminde hafta içi 08.00-15.00 saatleri ile diğer tüm günlerde 22.00-07.00 saatlerinde 18 yaş altı kullanıcılara yönelik anlık bildirimleri kapatmak zorunda kalacak.

Meta ise karara katılmadığını ve temyize gideceğini açıkladı.