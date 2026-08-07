Rusya: Ukrayna’nın askeri yük taşıyan 3 gemisini Karadeniz’de vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Dün ve bugün Karadeniz’de 3 kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu gemilerin askeri yük taşıdığı öne sürüldü.

Açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki Wildberries tesisinde yangın çıktı

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Yekaterinburg'daki lojistik merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tesiste önceden tahliye işleminin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, tesiste ürün teslimatlarının geçici olarak sınırlandırıldığı ve sevkiyatların şirketin diğer tesislerine yönlendirildiği kaydedildi.

Yekaterinburg'un bulunduğu Sverdlovsk'un Bölge Valisi Denis Pasler de gece bölge üzerinde 8 İHA'nın düşürüldüğünü, bazı İHA'lara ait enkazın Wildberries lojistik merkezinin çatısına düştüğünü bildirdi.

Pasler, saldırının sonuçlarına ilişkin fotoğraf ve görüntülerin yayımlanmasının yasak olduğunu da hatırlattı.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.