Astsubay adayları "mavi vatanı" korumaya uygulamalı eğitimlerle hazırlanıyor

Bu yıl kadın astsubay adaylarına da eğitim verilmeye başlanan Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ DAMYO'da öğrenciler, dolu dolu eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

Kapılarını basına açan okuldaki eğitim programında öğrenciler, denizde meydana gelebilecek acil durumlara yönelik tatbikatlar gerçekleştiriyor.

[1/24] Türk Deniz Kuvvetleri'nin astsubay ihtiyacını karşılayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO), öğrencilerini profesyonel eğitmenler aracılığıyla denizde ve karada uygulamalı eğitimlerle donatıyor. Bu yıl kadın astsubay adaylara da eğitim verilmeye başlanan Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ DAMYO'da öğrenciler, dolu dolu eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor. [2/24] Bu yıl kadın astsubay adaylarına da eğitim verilmeye başlanan Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ DAMYO'da öğrenciler, dolu dolu eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor. [3/24] [4/24] [5/24] [6/24] [7/24] [8/24] [9/24] [10/24] [11/24] [12/24] [13/24] [14/24] [15/24] [16/24] [17/24] [18/24] [19/24] [20/24] [21/24] [22/24] [23/24] [24/24] × [1/24] Türk Deniz Kuvvetleri'nin astsubay ihtiyacını karşılayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO), öğrencilerini profesyonel eğitmenler aracılığıyla denizde ve karada uygulamalı eğitimlerle donatıyor. Bu yıl kadın astsubay adaylara da eğitim verilmeye başlanan Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ DAMYO'da öğrenciler, dolu dolu eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor. [2/24] Bu yıl kadın astsubay adaylarına da eğitim verilmeye başlanan Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ DAMYO'da öğrenciler, dolu dolu eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor. [3/24] [4/24] [5/24] [6/24] [7/24] [8/24] [9/24] [10/24] [11/24] [12/24] [13/24] [14/24] [15/24] [16/24] [17/24] [18/24] [19/24] [20/24] [21/24] [22/24] [23/24] [24/24]

Askeri gemilerdeki eğitimlerin ardından spor sahasında uzman eğitmenler eşliğinde koşu, şınav, mekik, halat çekme faaliyetleriyle kondisyonlarını artıran öğrenciler, salonlarda da barfiks ve halata tırmanma çalışmaları yapıyor.

Geleceğin astsubayları, havuzda yüzmelerini geliştirerek, özellikle denizde ihtiyaç duyacakları serbest yüzme, dayanıklılık ve nefes tekniklerini yine uzman eğitmenlerin desteğiyle öğreniyor.

DAMYO'nun ilk kadın astsubayları olmak için gün sayıyorlar

Okuldaki kadın astsubay adayları, mezun olup mesleğe ilk adımı atmak için gün sayıyor.

Kadın adaylardan Merve Türkmen, gazetecilere çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirterek, askerliğin kendisine disiplin ve zaman yönetimi kazandırdığını söyledi.

Vatana hizmet etmek ve Türk kadınını layıkıyla temsil etmek istediği için bu mesleği seçtiğini anlatan Türkmen, ailesinin de kendisine destek verdiğini ifade etti.

Türkmen, küçüklüğünden beri bu mesleği yapmayı çok istediğini dile getirerek, "Buraya geldiğim için de çok mutluyum. Ayrıca Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunun ilk kadın öğrencileri olduğumuz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz. Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım. O yüzden burada olduğum için gayet mutluyum." diye konuştu.

Öğrencilerden Aleyna Başaran da astsubay babasından etkilenerek okula başvurduğunu söyledi.

Bu okulun ilk kadın öğrencilerinden biri olmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Başaran, "Bu okulda olduğum için çok mutluyum. Astsubay olmak isteyen kadınlara öncelikle çok çalışmalarını, spor hayatlarına devam etmelerini, sporlarını geliştirmelerini öneririm." diye konuştu.

"Görevimizi zamanında ve en iyi şekilde yapmak, bizim için önemlidir"

Öğrenci Mehmet Kutay Orakçı da yüzme, kros, triatlon ve tören yürüyüşü eğitimleri aldıklarını, komutanlarının verdiği eğitimler sayesinde hem fiziksel hem de mesleki açıdan gelişim gösterdiklerini söyledi.

Babasını örnek alarak asker olmak istediği için okula geldiğini anlatan Orakçı, şöyle devam etti:

"Geldiğimde başlangıç seviyesinde yüzme biliyordum ama komutanlarım sayesinde serbest, kurbağalama yüzüşümü, aynı zamanda nefes tekniğimi geliştirerek yüzme eğitimlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Aynı zamanda ben burada Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okuyorum. Şu anda yüzmemizin herhangi bir sınırı yok. Sonuna kadar diyebiliriz yani 2 kilometre, 3 kilometre testlerinde başarılı bir şekilde geçen çok fazla arkadaşlarım var. Aynı zamanda gelecek arkadaşlarıma başarılar dilerim. Arkadaşlarım ders çalışsınlar, hedeflerinden vazgeçmesinler."

Öğrencilerden Cihangir Doğan da vatanına hizmet etmek, disiplinli hayat sürmek ve gelecekte başarılı bir astsubay olmak için okulu tercih ettiğini anlattı.

Doğan, disiplinin, askerliğin temel hususlarından olduğunu vurgulayarak, "Görevimizi zamanında ve en iyi şekilde yapmak, bizim için önemlidir. Öncelikle spor yapsınlar, düzenli beslensinler, derslerine iyi çalışsınlar ve asla hedeflerden vazgeçmesinler. Bu mesleğin en güzel yanı herkese örnek olmak, güzel bir şekilde ülkemizi temsil etmektir." dedi.