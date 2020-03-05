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Dünya, Koronavirüs

NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

NATO'nun Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Şerife Çetin   | 05.03.2020
NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Brüksel

NATO'nun Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

NATO yetkilisinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19, Belçika dışına seyahat eden 3 kişide görüldü.

Bir karargah çalışanı ile ailesi olan bu kişiler, SHAPE'e giriş yapmadan karantinaya alındı.

SHAPE'te tehdit düzeyinin "düşük" olduğu belirtilirken, durumun yakından takip edildiği kaydedildi.

Öte yandan NATO'nun Brüksel'deki ana karargahını ilgilendiren herhangi bir Kovid-19 vakasının bulunmadığı bildirildi.

NATO'nun Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği, askeri sağlık personelinin tedbir aldığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri uyarınca NATO karargahında önleyici tedbirler alındığı, bazı grup toplantılarının bir süreliğine ertelendiği açıklandı.


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