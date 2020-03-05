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Dünya

Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun bölgedeki ilk vakalar olduğunu duyurdu.

Hacer Başer   | 05.03.2020
Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Beyt ul Lahim

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığını söyledi.

Söz konusu Filistinlilere virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığını belirten Keyle, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiğini kaydetti.

Keyle ayrıca virüsün görüldüğü 7 Filistinlinin karantina altına alındığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı.

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