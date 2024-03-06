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Dünya

NATO müttefikleri Polonya'da Dragon 24 tatbikatını gerçekleştirdi

NATO'nun "Steadfast Defender 24 Tatbikatı" kapsamında, Polonya'nın Korzeniewo bölgesinde "Dragon 24" isimli askeri savunma tatbikatı yapıldı.

Melike Pala  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
NATO müttefikleri Polonya'da Dragon 24 tatbikatını gerçekleştirdi

Ankara

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, müttefik ülkeler, "Dragon 24" tatbikatı kapsamında caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini güçlendirdi.

Polonya'nın Korzeniewo bölgesinde 4-5 Mart'ta gerçekleştirilen askeri savunma tatbikatına Fransa, Almanya, Litvanya, Polonya, Slovenya, İspanya, Türkiye, İngiltere ve ABD'den birlikler katıldı.

Birlikler, Polonya liderliğinde yapılan tatbikatın bir parçası olarak Vistül Nehri'ni geçti.

Tatbikatı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ziyaret etti.

NATO'nun son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı olan Steadfast Defender 24'e, İsveç'in yanı sıra tüm NATO ülkelerinden yaklaşık 90 bin asker katılıyor.

Müttefik ülkeler, Steadfast Defender 24 kapsamında bir dizi tatbikat gerçekleştiriyor.

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