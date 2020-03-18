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Dünya

NATO Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamaya hazır

NATO, yeni tip koronavirüs salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.

Şerife Çetin   | 18.03.2020
NATO Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamaya hazır

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

NATO, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı. 

Brüksel'de Daimi Temsilciler nezdinde bir araya gelen NATO Atlantik Konseyi'nin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi ve mevcut tedbirlerin ele alındığı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in müttefiklerin aldığı hızlı önlemlerden memnun olduğu aktarılan açıklamada, İttifakın misyon ve operasyonlarının Kovid-19'dan etkilenmediği kaydedildi.

Açıklamada, ittifakın Afganistan'dan Kosova'ya misyonlarının sürdüğü ve hava devriyesi, deniz konuşlanması ve ittifakın doğu kanadındaki çok uluslu muharebe gruplarının faaliyetlerini sürdüğünü vurgulandı.

NATO'nun halihazırda Kovid-19'un yayılmasını engellemek için önemli adımlar attığı belirtilen açıklamada, "NATO güçleri, müttefiklerin güvenliğini sağlamaya hazır." ifadesine yer verildi.

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