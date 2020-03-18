NATO Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamaya hazır
NATO, yeni tip koronavirüs salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.
Brüksel
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NATO, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.
Brüksel'de Daimi Temsilciler nezdinde bir araya gelen NATO Atlantik Konseyi'nin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi ve mevcut tedbirlerin ele alındığı belirtildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in müttefiklerin aldığı hızlı önlemlerden memnun olduğu aktarılan açıklamada, İttifakın misyon ve operasyonlarının Kovid-19'dan etkilenmediği kaydedildi.
Açıklamada, ittifakın Afganistan'dan Kosova'ya misyonlarının sürdüğü ve hava devriyesi, deniz konuşlanması ve ittifakın doğu kanadındaki çok uluslu muharebe gruplarının faaliyetlerini sürdüğünü vurgulandı.
NATO'nun halihazırda Kovid-19'un yayılmasını engellemek için önemli adımlar attığı belirtilen açıklamada, "NATO güçleri, müttefiklerin güvenliğini sağlamaya hazır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.