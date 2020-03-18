Euro
7.02
Dolar
6.48
BIST 100
85,576.61
Altın
1,492.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den yeni İran yaptırımları

ABD yönetimi, İran'a yönelik atılan adımlar kapsamında petrokimya alanında faaliyet gösteren İran, Çin, Hong Kong ve Güney Afrika merkezli 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Dildar Baykan   | 18.03.2020
ABD'den yeni İran yaptırımları

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran rejiminin şiddet davranışlarına olanak sağlayabilecek eylemlerde bulunan 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine alıyoruz." ifadesine yer verildi. 

Listeye alınan kuruluş ve kişilerin, Irak'taki Taci Üssü'ne düzenlenen roket saldırısı da dahil İran'ın "terörü fonlama ve diğer istikrarı bozucu eylemlerine" gelir sağladığı vurgulanan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'a daha çok baskı amaçlandığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımlarından dolayı Çin'e 'minnettar'
BAE koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasakladı
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi
Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma
Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Benzer haberler

ABD'den yeni İran yaptırımları

ABD'den yeni İran yaptırımları

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi

ABD ve Çin arasında koronavirüsün menşei ile ilgili süren tartışmaya İran da katıldı

ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

Libya İçişleri Bakanlığı: Esed, Hizbullah ve İran Libya'ya savaşçı gönderiyor

Libya İçişleri Bakanlığı: Esed, Hizbullah ve İran Libya'ya savaşçı gönderiyor
İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 3'e yaralı sayısı 1101'e yükseldi

İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 3'e yaralı sayısı 1101'e yükseldi