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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor

NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.03.2022
NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor

Brüksel

Mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.

Hava, kara ve deniz unsurlarının tatbikatında 27 ülkeden 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava koşulları ve zorlu arazide eğitimler yapıyor.

Tatbikatta, "Norveç'in saldırıya uğradığı ve ittifak anlaşmasının toplu savunmayı öngören 5. maddesinin harekete geçirildiği" senaryo uygulanıyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu, uzun süre önce planlandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı olmadığı vurgulandı.

NATO müttefiklerinin tatbikatlarda şeffaf davrandığı ve uluslararası taahhütlere saygı gösterdiği belirtilen açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir. Norveç gözlemciler için kayıtları 23 Mart'a kadar uzatmıştır." ifadesi kullanıldı.

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