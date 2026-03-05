Dolar
Dünya

Nasdaq Texas borsası faaliyete geçiyor

Nasdaq'ın Texas eyaleti merkezli yeni borsası, "Nasdaq Texas" bugün piyasaların kapanışıyla operasyona başlayacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Nasdaq Texas borsası faaliyete geçiyor

New York

Şirketten yapılan açıklamada, Nasdaq Texas'ın tam olarak faaliyete geçmesini kutlamak için Nasdaq kapanış zilini çalacağı belirtildi.

Açıklamada, bunun Nasdaq Texas için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanmasının ardından bir başka dönüm noktası olduğu kaydedildi.

ABD'deki halka açık şirketlere Texas merkezli bir borsa sunulacağı vurgulanan açıklamada, bunun ihraççıların Nasdaq'ın hizmet ve teknoloji çözümlerine erişimini korurken, eyaletin iş dostu ortamından yararlanmalarına imkan tanıyacağı ifade edildi.

Açıklamada, Nasdaq Texas'ın, teknoloji, enerji, endüstri, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki şirketlere hizmet vermek üzere tasarlandığına dikkat çekildi.

İlk aşamada Nasdaq Texas'ta hisseleri çift listelenecek şirketlere değinilen açıklamada, bu şirketler APA Corporation, Construction Partners Inc., J.B. Hunt Transportation Services, Huntington Bancshares ve ProFrac Services olarak sıralandı.

Açıklamada Nasdaq'ın kendi hisselerinin de iki borsada çift listeleneceği aktarıldı.

