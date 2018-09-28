İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 99.956,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 341,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,78 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile gıda, içecek oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel 99.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarının büyük kısmını telafi etti ve günü 100.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik ve perakende satışlar, ABD'de istihdam raporu ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 102.500 direncinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 98.000 puanın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21,84 olarak belirlendi.



Muhabir: Erhan Cihan Ünal