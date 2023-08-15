NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) New York'ta bulunan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) bilim insanları, temmuz ayında küresel sıcaklık rekorunun gerçekleştiğini bildirdi.
Ankara
NASA'dan yapılan açıklamada, Temmuz 2023'ün, NASA kayıtlarındaki tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.
- Temmuz 2023 "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçti
- Bu yaz "çok yüksek ihtimalle" en sıcak yaz olarak kayıtlara geçecek
- İklim değişikliği ve aşırı hava olayları insanları göçe zorluyor
- Yaz dönemindeki aşırı doğa olayları, kuzey yarım kürede sağlığa ve çevreye büyük zarar verdi
- Dünyada 6,5 milyar insan temmuzda en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kaldı
- Küresel ısınma kaynaklı aşırı sıcaklar, turizm sektörü dinamiklerini kalıcı olarak değiştirebilir
Açıklamada, "NASA verileri, dünya çapında milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiği şeyi doğruluyor, Temmuz 2023'teki sıcaklıklar, temmuz ayını rekor düzeydeki en sıcak ay yaptı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GISS Direktörü Gavin Schmidt de "Bu temmuz, sadece önceki temmuzlardan daha sıcak değildi, aynı zamanda 1880'e kadar uzanan kayıtlarımızdaki en sıcak aydı." bilgisini verdi.
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