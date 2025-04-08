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Dünya

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 645'e çıktı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 645'e yükseldi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Muhammet İkbal Arslan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 645'e çıktı

İstanbul/Cenevre

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 645'e, yaralananların sayısının da 5 bin 17'ye çıktığı belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 150'ye yakın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

BM: Depremlerin vurduğu Myanmar'da su yoluyla bulaşan hastalıklar artan bir tehdit oluşturuyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Myanmar Temsilcisi Titon Mitra, Myanmar'da meydana gelen depremlerin ardından ülkede yaşanan zorluklara işaret ederek su yoluyla bulaşan hastalıkların, giderek artan bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Mitra, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'da yaşanan depremler nedeniyle ülkedeki ölü sayısının 3 bini geçtiğini hatırlatan Mitra, binlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

Mitra, arama kurtarma çalışmalarının yerini sadece "kurtarma çalışmalarına" bıraktığını belirterek "Tıbbi malzemelerin yetersiz olması ve su boru sistemlerinin zarar görmesiyle su yoluyla bulaşan hastalıklar giderek artan bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Myanmar'da birçok kişinin hala sokaklarda uyuduğunu kaydeden Mitra, bu kişilerin evlerine dönmeye korktuğunu söyledi.

Mitra, Sagaing'teki binaların yüzde 80'inin moloza dönüştüğünün ve Irrawaddy Nehri üzerindeki demir yolu köprüsünün bazı bölümleri dahil kritik altyapının ciddi şekilde hasar gördüğünün altını çizdi.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

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