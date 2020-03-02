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Dünya, Koronavirüs

Myanmar'da yolcu gemisinin ülkeye girişi koronavirüs nedeniyle engellendi

Myanmar, yeni tip koronavirüs nedeniyle bir yolcu gemisinin ülkenin ticari başkenti Yangon'a girmesine izin vermedi.

Muhammet Tarhan   | 02.03.2020
Myanmar'da yolcu gemisinin ülkeye girişi koronavirüs nedeniyle engellendi

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının henüz görülmediği Myanmar'da hükümet, Yangon'da 4 gün konaklamayı planlayan Bahama bandıralı "The Silver Spirit" isimli yolcu gemisinin limana giriş iznini geri çevirdi. 

Sağlık ve Spor Bakanlığında görevli müdür Khin Khin Gyi, kararın başkent Nepido'daki olağanüstü toplantıda alındığını belirtti.

Gyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kararın alınmasının temel sebebi, geminin koronavirüs vakalarının görüldüğü birkaç ülkeye uğramış olması." ifadelerini kullandı.

En son Tayland'ın Puket adasına uğrayan gemi, 22 ülkeden 485 turist ve 350 kişilik mürettebat taşıyor.

Myanmar'da Kovid-19 şüphesiyle 45 hastaya test yapılırken, hiçbirinde yeni tip koronavirüse rastlanmadığı açıklanmıştı.

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