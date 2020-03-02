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Dünya

Yunanistan, Türkiye sınırında gerçek mermilerle askeri tatbikat yapacak

Yunanistan, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde ve Ege Denizi’nde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapacağını açıkladı.

Mehmet Hatipoğlu   | 02.03.2020
Yunanistan, Türkiye sınırında gerçek mermilerle askeri tatbikat yapacak

Gümülcine

Merkezi İskeçe’de bulunan 4. Kolordu Komutanlığı ve Adalar Yüksek Askeri İç Yönetiminden (ASDEN) yapılan açıklamalarda, bugün Evros bölgesinde 24 saat süreyle Türk-Yunan sınırı boyunca ve Semadirek Adası’ndan Meis Adası'na kadar olan Doğu Ege bölgelerinde askeri tatbikat yapılacağı bildirildi.

Tatbikatlarda gerçek mermilerin kullanılacağı, hafif ve ağır silahlarla atış yapılacağı vurgulanan açıklamalarda, vatandaşlara belirtilen bölgelerde dolaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Yunan basınındaki haberlerde, tatbikat kararının dün Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Savunma ve Dış İlişkiler Konseyinde (KYSEA) alındığı, Yunanistan’ın sınırlarında güvenlik önlemlerini artırdığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

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