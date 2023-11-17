Myanmar'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Shan eyaletinin Keng Tung kasabasının 76 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Tayland basını, depremin ülkede de hissedildiğini yazdı.
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