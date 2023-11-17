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Dünya

Myanmar'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dildar Baykan Atalay  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Myanmar'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Shan eyaletinin Keng Tung kasabasının 76 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Tayland basını, depremin ülkede de hissedildiğini yazdı.


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