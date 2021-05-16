My Analog Journal'dan Filistin için bağış yayını
Plaklar üzerinden dünyanın farklı noktalarındaki müzik kültürünü yansıtan YouTube kanalı "My Analog Journal" Filistin halkıyla dayanışma için canlı yayın düzenleyecek.
İstanbul
Plaklar üzerinden dünyanın farklı noktalarındaki müzik kültürünü yansıtan YouTube kanalı "My Analog Journal" Filistin halkıyla dayanışma için canlı yayın düzenleyecek.
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Zag, Ceylan Göksel ve Kay Suzuki'nin sahne alacağı yayın 5 saat boyunca kesintisiz devam edecek ve Filistin halkı için bağış toplanacak.
"My Analog Journal" Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Güç sahibi insanlar Filistinlilere temel haklarını sağlayana kadar farkındalık oluşturmaya devam etmeliyiz. Farkındalık için sosyal medyanın gücünü, sesimizi ve platformumuzu kullanmalıyız. Yayında toplanan bağışlar işgal altında ve mülteci olarak yaşayan Filistinlilerin sağlık ve onuru için çalışan Medical Aid for Palestinians'a (MAP) gidecek. MAP, ihtiyacı olanlara acil tıbbi yardım sağlarken, aynı zamanda Filistin sağlık sisteminin uzun vadeli gelişimini sağlamak için yerel kapasite ve beceriler geliştiriyor." ifadelerine yer verildi.
Konserde Türkiye saatiyle "Zag" 18.00 ve 21.30, "Ceylan Göksel" 19.30 ve "Kay Suzuki" ise 20.30'da sahne alacak. Uzun süredir Londra'da yaşayan Zag Erlat'ın girişimi olan My Analog Journal, müzikseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Yaklaşık 3 yıldır çeşitli setler hazırlayan kanalda, 1970'ler, 1980'ler ve 1990'lar gibi zaman kategorileri olduğu gibi jazz, funk, rock gibi farklı türlerden eserler bulunuyor.
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