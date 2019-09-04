Euro
6.23
Dolar
5.66
BIST 100
99,787.50
Altın
1,535.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Pekcan, ihracat rakamlarını açıklıyor
logo
Dünya

Müslüman müşterinin 'Aziz' olan ismi Starbucks'ta 'ISIS' oldu

ABD'nin ünlü kahve zinciri Starbucks'tan kahve satın alan "Aziz" isimli Müslüman'ın adının, terör örgütü DEAŞ'ın İngilizce kısaltılmışı "ISIS" şeklinde yazılması tepkilere neden oldu.

İslam Doğru   | 04.09.2019
Müslüman müşterinin 'Aziz' olan ismi Starbucks'ta 'ISIS' oldu

New York

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Starbucks'ta verdiği kahve siparişi sırasında ismini görevliye "Aziz" olarak söyleyen Abdülaziz Niquel Johnson adlı Müslüman, kahve bardağının üzerinde isminin, terör örgütü DEAŞ'ın İngilizce kısaltması olan "ISIS" şeklinde yazıldığını görünce duruma tepki gösterdi. 

Kahve siparişi verdiği sırada üzerinde geleneksel dini kıyafetleri bulunduğu için isminin "ISIS" olarak değiştirilmesinin "İslam karşıtı" düşüncelerden kaynaklandığını belirten Johnson, Starbucks şirketinden şikayetçi oldu.

40 yaşındaki Abdülaziz Niquel Johnson, ''Şok oldum ve öfkelendim. Bunun bir ayrımcılık olduğunu hissettim.'' dedi.

Starbucks'tan "heceleme hatası" savunması

Starbucks'tan yapılan açıklamada ise inceleme sonucu Johnson'un adının yanlışlıkla "ISIS" olarak hecelendiğinin tespit edildiği ve olayın herhangi bir ayrımcılık veya ön yargıdan kaynaklanmadığı savunuldu.

Starbucks'ta geçen yıl cep telefonuyla kaydedilen 2 siyahi müşterinin polis çağırılarak dışarı çıkarılmasına ait görüntüler ülke çapında tepkilere neden olmuş, Seattle merkezli kahve zinciri, ABD'deki binlerce iş yerini çalışanlarına "ırkçı ön yargı" konusunda eğitmek vermek için geçici bir süre kapatmak zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak
ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
Aşırı sağ Almanya eyalet seçimlerinden güçlenerek çıktı
Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor

Benzer haberler

Müslüman müşterinin 'Aziz' olan ismi Starbucks'ta 'ISIS' oldu

Müslüman müşterinin 'Aziz' olan ismi Starbucks'ta 'ISIS' oldu