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Dünya

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Betül Yürük   | 04.09.2019
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

New York

Dorian Kasırgası Jacksonville kıyısında etkili olmaya başladı

Dorian Kasırgası bu hafta Florida'nın doğu kıyısını etkilemesi bekleniyor. Dorian Kasırgası Florida'nın Jacksonville kentinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. ( Vural Elibol - Anadolu Ajansı ) 

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası, can kaybına ve büyük hasara neden oldu. 

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. 

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. 

                   

AA hazırlıkları yerinde takip ediyor

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de ABD'ye ilerleyen kasırganın etkili olacağı eyaletlerdeki hazırlıkları yerinde takip ediyor.

Güney Carolina eyaletine ulaşan AA muhabirinin objektifine yansıyan görüntülerde, Charleston bölgesindeki kamu binalarının kapı ve pencerelerinin kontrplaklarla kapatıldığı dikkati çekti.

AA kasırga süresince başta Florida olmak üzere birçok eyaletten canlı yayınlar yapacak, anlık fotoğraf ve görüntü servis edecek.

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