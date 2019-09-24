Euro
6.24
Dolar
5.67
BIST 100
101,563.60
Altın
1,521.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB mahkemesinden Starbucks kararı

AB Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik vergi cezasını iptal etti.

Ata Ufuk Şeker   | 24.09.2019
AB mahkemesinden Starbucks kararı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik vergi cezasının iptal edilmesine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Starbucks'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Starbucks'ın Hollanda'da yasa dışı biçimde vergi indirimlerinden faydalandığı yönündeki AB Komisyonu kararını iptal etti.

Kararda, Starbucks ve Hollandalı yetkililer arasında şirketin daha az vergi ödemesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı kamu desteği anlamı taşımadığı belirtti.

AB Komisyonu, 2015 yılında kahve zinciri Starbucks’a Hollanda’da sağlanan vergi kolaylıklarının yasa dışı olduğuna karar vererek, söz konusu firmaların 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Starbucks ve Hollanda, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya-Kore ticaret savaşları ve Asya Pasifik'te 'yeni normal'
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
Avusturya'da seçmenler iki yıl sonra yeniden sandık başına gidiyor
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi

Benzer haberler

AB mahkemesinden Starbucks kararı

AB mahkemesinden Starbucks kararı

Avrupa'da 'seçim sezonu' açılıyor

AB'den 'Amazon ormanları' uyarısı

Avrupa Merkez Bankasından 'belirsizlik' uyarısı

Avrupa Merkez Bankasından 'belirsizlik' uyarısı
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 'yolsuzluk' suçlaması

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 'yolsuzluk' suçlaması
'Türkiye-AB göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor'

'Türkiye-AB göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor'