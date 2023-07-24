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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi

Moskova

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yerel saatle 04:00 (TSİ 04:00) sıralarında Moskova'ya iki İHA'yla saldırı yapıldığını belirtti.

İHA'ların boş iki binaya çarptığını kaydeden Sobyanin, saldırılar neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İHA saldırılarının Ukrayna tarafından yapıldığı aktarılarak "Kiev rejiminin önlenen terör saldırısında can kaybı olmadı." ifadesine yer verildi.

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