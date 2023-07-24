Dolar
26.94
Euro
30.00
Altın
1,960.64
ETH/USDT
1,887.30
BTC/USDT
30,055.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı

Ayhan Mehmet  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı

Gümülcine

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi.

Haberlerde, yangından etkilenen bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.

Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya, "Zor bir durum, yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı." dedi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Mora'nın kuzeyinde bulunan Egio kasabası yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle de tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayılttığı iddia edilen şüpheli yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye her alanda güçlü olmak zorunda
Elbistan'daki depremde, yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina da çöktü
Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı

Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Rodos'taki orman yangını devam ediyor

Rodos'taki orman yangını devam ediyor
Rodos'taki orman yangını devam ediyor

Rodos'taki orman yangını devam ediyor
Bursa'da 2 noktada çıkan orman yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

Bursa'da 2 noktada çıkan orman yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet