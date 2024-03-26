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Dünya

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı. 11 şüphelinin yakalandığı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Ali Cura  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

Moskova

Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek"le suçlanan şüpheli Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Böylece yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış oldu.

Kasimov'un terör saldırısını düzenleyen şüphelilere dairesini kiraya verdiği belirtiliyor.

Mahkeme daha önce, doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Diğer şüpheliler Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov'un da 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Rus istihbaratı, telefonla terör eylemleri çağrılarına karşı halkı uyardı

Öte yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) halka, telefon aracılığıyla alışveriş merkezleri, ulaşım ve sosyal tesislere yönelik terör eylemleri çağrılarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, Moskova'daki terör saldırısının ardından çocuklar dahil Rus vatandaşlarının aldığı, Ukrayna'dan sahte numaralarla Rusya topraklarında terör eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden telefon aramaları ve mesajların sayısının keskin şekilde arttığına dikkat çekildi.

Özellikle alışveriş merkezlerinde, ulaşım ve sosyal altyapı tesislerinde terör eylemi yapılması çağrısında bulunulduğu aktarılan açıklamada, gençlere para karşılığında bu terör saldırısını yapmalarının teşvik edildiği belirtilerek, "Vatandaşları, bu provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

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