Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 139’a yükseldi
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk toplam 139’a çıktığını bildirdi. Saldırıyla ilgili 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Moskova
Bastrıkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı ve Moskova’daki bir konser salonuna 22 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırısının ele alındığı toplantıda konuştu.
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Teröristlerin konser salonuna (TSİ) 19.58’de geldiklerini ve 20.11’de binayı terk ettiklerini anlatan Bastrıkin, yakalanan saldırganların suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2024
Silahlı kişilerin saldırıyı başlattığı anlara ait görüntüler cep telefonuyla kaydedildi https://t.co/4pPY0NkDyO pic.twitter.com/SA6rWJqifq
Bastrıkin, “Saldırı sonucunda 139 kişi hayatını kaybetti, 75'inin kimliği bugün belirlendi. Ölenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Ölenlerin kimlik tespiti sürüyor.” dedi.
Aleksandr Bastrıkin, 182 kişinin de yaralandığını söyledi.
Moskova’daki terör saldırısına ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı
Rusya’nın başkenti Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı. Böylece yakalanan 11 şüpheliden 7’si tutuklanmış oldu.
Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü daha hakim karşısına çıkarıldı.
"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüphelilerin duruşmaları ayrı ayrı gerçekleştirildi.
Mahkeme, şüpheli Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov’un 22 Mayıs’a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.
Tacikistan kökenli şüphelilerden, Aminçon ve İsroil İslomov’un Rus vatandaşlığı bulunduğu ifade edildi.
Dün aynı mahkeme, doğrudan saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.
Böylece Moskova’da konser salonundaki terör saldırısına ilişkin yakalanan 11 şüpheliden 7’si tutuklanmış oldu.
Moskova’da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.