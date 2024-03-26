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Dünya

Fransa'da Türk derneğine saldırıda bulunuldu

Fransa'nın güneyindeki Marignane kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı derneğe el yapımı yanıcı ve patlayıcı maddeler fırlatılarak saldırıda bulunuldu.

Esra Taşkın  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Fransa'da Türk derneğine saldırıda bulunuldu

France

DİTİB Fransa Instagram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

DİTİB Marignane Türk Kültür Derneğinin girişine kimliği belirsiz kişilerce el yapımı yanıcı ve patlayıcı maddelerin atıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Fransa Türk toplumunu hedef alan bu saldırıyı kınıyoruz, DİTİB Marignane Türk Kültür Derneğimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ramazan ayında birlik ve beraberliğin merkezi haline gelen derneğimize yönelik bu saldırının amacına ulaşmaması memnuniyet vericidir. Ülke huzuruna halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

Avrupa'da Türklere ait iş yerleri ve derneklere yönelik gece boyu saldırıların bir diğer adresi de Belçika olmuştu.

Terör örgütü PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde gece boyunca taşkınlık çıkarmış, Türklere ait ev ve iş yerlerine saldırmıştı.

Liege'ye bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkaran terör örgütü yandaşları, Ülkü Ocakları binasını ateşe vererek, bir caminin de camlarını kırmıştı.

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