Morales'den yabancı askeri müdahaleyi reddetmeyen Guiado'ya tepki

CARACAS

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun beyanatlarını reddettiklerini vurguladı.

Guaido'nun açıklamalarının Latin Amerika'da bir savaşa davetiye çıkardığını belirten Morales, şu ifadeleri kullandı.

"Guiado'yu tanıyan kardeş devlet başkanları acaba şimdi ne düşünüyorlar"

"Juan Guaido'nun Venezuela'ya yönelik ABD müdahalesini kabul edeceklerine dair yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Guiado'yu tanıyan kardeş devlet başkanları acaba şimdi ne düşünüyorlar?"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Guiado, ABD ya da başka bir gücün ülkesine müdahalesine yeşil ışık yakıp yakmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı vermişti:

"Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Muhabir: Lokman İlhan