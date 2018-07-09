Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Twitter paylaşımında "Venezuela'nın dostu ve çok kutuplu yeni dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum." dedi.

ANKARA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine gelişini duyurdu.

Kendisinin kullandığı arabanın içinden konuşan Maduro, "Venezuela'nın dostu ve çok kutuplu yeni dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum." dedi.

En estos momentos me dispongo a viajar a Turquía donde asistiré a la toma de posesión del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, amigo de Venezuela y líder del nuevo mundo multipolar. pic.twitter.com/xkvZJtlDdH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yemin törenine katılacağını, Ankara'da birçok ülkenin başbakan ve devlet başkanları, işadamları ve yatırımcılarla görüşmeler yapacağını belirten Maduro, "Venezuela'nın da ait olduğu yeni dünyada, Bolivarcı barış diplomasisi için çok kutuplu ilişkileri güçlendireceğiz. Türkiye'ye gidiyoruz. Tanrı'nın izniyle büyük başarı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı, yemin töreni sonrasında hemen ülkesine döneceğini ve "2025 Yurt Planı" için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Maduro'nın mesajı, Küba Devrimi'nin öncülerinden Che Guevara'nın "Her zaman zafere kadar!" (Hasta la victoria siempre!) şeklindeki dünyaca ünlü sözüyle sona erdi.

Muhabir: Muhammed Emin Canik