Maduro'dan 'Selvi boylum Al yazmalım' paylaşımlı beraberlik mesajı

ANKARA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Selvi boylum Al yazmalım" filminin müziğiyle hazırlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine ilişkin görüntüleri paylaştığı sosyal medya hesabında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Maduro, Cahit Berkay'ın bestelediği, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğinin kullanıldığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve törenden farklı görüntülerin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Ha sido extraordinaria la jornada de toma de posesión del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Con nuestros hermanos empresarios turcos, hemos trabajado en fortalecer la cooperación en los campos de la minería, agricultura y turismo. Venezuela quiere paz, desarrollo y beneficio mutuo pic.twitter.com/vRvSsyWtiT — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 Temmuz 2018

Paylaşımında, Erdoğan'ın yemin töreninin "olağanüstü" olduğunu vurgulayan Maduro, "Kardeş Türk iş adamlarıyla turizm, tarım ve madencilikte iş birliğini geliştirmek üzere çalıştık. Venezuela barış, kalkınma ve ortak çıkarları geliştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında, çeşitli ülkelerin başbakan ve devlet başkanlarıyla bir araya geldiğini belirten Maduro, ticaret alanındaki iş birliğine dayalı ilişkileri güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Maduro, "Türk iş adamlarıyla tarım, altın üretimi ve turizm alanında yatırım yapacakları bir ağ kuruyoruz. Çok kutuplu dünya ile çalışma alanındaki iş birliğini pekiştirmeye devam etmek istiyoruz. Venezuela kalkınma, barış, refah ve ortak çıkarları geliştirmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk kardeşleriyle" 2010'dan bu yana verimli bir ticari iş birliği yolu oluşturduklarını kaydeden Maduro, "Bütün Türk yatırımcı ve iş adamlarını kalkınma yolunda ilerlemek için bu iş birliğini geliştirmeye davet ediyorum. Refah seviyesine ulaşmak bütün dünya halklarının hayalidir." ifadelerini kullandı.

"Yaşasın Türkiye-Venezuela ilişkileri!"

Nicolas Maduro, yaptığı diğer bir paylaşımda da Türkiye ve Venezuela'nın bugün refah ve gelişime doğru yola çıktığını belirterek, "Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Halklarımızın esenlik ve refahına doğru birlikte yürümek için bütün şartlara sahibiz. 'Yaşasın Türkiye-Venezuela ilişkileri!" yorumunda bulundu.

Maduro'dan "Diriliş Ertuğrul" setine ziyaret

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, bugün TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un Beykoz'daki setini de ziyaret etti. Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.

Maduro, eşi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve yönetmeni Metin Günay'dan dizi ve set çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kendisini karşılayan oyunculara dizideki adlarıyla hitap eden ve onlarla şakalaşan Venezuela Devlet Başkanı, platodaki demirci bölümünde demir dövdü.

Maduro ve beraberindekiler daha sonra dizideki Ertuğrul Bey karakterinin çadırına geçti ve burada kafasına börk takarak, ekiple bir süre sohbet etti.

Venezuela kabinesinden 6 bakanın da eşlik ettiği Nicolas Maduro'ya, ziyaretin ardından bir kılıç hediye edildi ve Maduro, dizi setinden yine kendi kullandığı araçla ayrıldı.

Muhabir: Zuhal Demirci, Muhammed Emin Canik