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Dünya

Monaco Prensi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Monaco Prensi II. Albert'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yusuf Özcan   | 19.03.2020
Monaco Prensi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Monaco Prensliğinden yapılan açıklamada, "Monaco Prensi II. Albert'in hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir endişe yok." bilgisi paylaşıldı. 

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